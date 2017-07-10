Как сообщили в суде ЗКО, гражданка Армении нарушила миграционное законодательство РК. - При проверке документов сотрудниками миграционной полиции Приурального ОП была установлена гражданка иностранного государства, которая въехала на территорию РК в 2011 году и проживала без регистрации в органах внутренних дел более шести лет, - сообщили в суде ЗКО. Согласно миграционному законодательству РК, по истечению 5 календарных дней после въезда на территорию Казахстана гражданка была обязана выехать за пределы РК, либо зарегистрироваться в соответствующих органах. - Гражданка Армении совершила административное правонарушение, предусмотренное статьей 517 КоАП РК "Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения", за что ей придется заплатить штраф в размере 10,5 МРП, ввиду нахождения у последней несовершеннолетних детей на иждивении, - рассказали в суде ЗКО. Постановление суда вступило в законную силу.