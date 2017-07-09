Алматинцы одержали победу над командой "Акжайык" со счетом 0:1. По словам тренера ФК "Кайрат" Кахабер ЦХАДАДЗЕ, команды вместе с судьями настраиваются против них. - Судьи - это отдельная тема. Мы сегодня увидели абсолютный беспредел. Футболисты - молодцы, выдержали это напряжение и провокацию, которая была на поле. Конечно,"Кайрат" сильнее. Естественно, на этом поле многофункциональный футбол никак не получается. Как бы не старались наши друзья-судьи, ничего не получилось. Бог есть на свете,"Кайрат" заслужил победу и выиграл, - пояснил Кахабер ЦХАДАДЗЕ. По словам тренера ФК "Акжайык" Вахида МАСУДОВА, такой матч тяжело комментировать. - Мы разбирали игру "Кайрата", и разложили всю по полочкам. Не могу сказать, что с их стороны были какие-то явные угрозы или опасные моменты в игре. Наша команда много сил отдала и очень готовилась к этой игре. Такого финала "Акжайык" не заслуживает. Мы по всему сезону плохо не играем, один матч только нас переиграли в Алматы. В общем, отдавали свою душу, выкладывались на поле, но к сожалению, так бывает, - сказал Вахид МАСУДОВ.