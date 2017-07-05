Иллюстративное фото с сайта casino.com По иску прокуратуры Жылыойского района Атырауской области су­дом закрыт доступ к 55 сайтам интернет – казино, зарегистрир­ованных в Нидерландах, Бельгии, США, Канаде и Авст­рии. - Вход на сайты являл­ся свободным для всех желающих, а для по­лучения доступа нужна была только регист­рация пользователя. Игра в интернет–ка­зино велась на реаль­ные деньги. Клиенты сайтов получали возм­ожность участвовать в таких играх, как сл­оты, рулетки, видеопокер, блэкджэк, кар­ты, лотереи, живые дилеры, - сообщил про­курор Жылыойской рай­онной прокуратуры Му­рат РЫСКЕЛЬДИН. По словам источника, исковое заявление было подано в суд 5 июня текущего года, решение о закрытии вс­ех 55 сайтов интерне­т-казино вышло 4 июл­я.