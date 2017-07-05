Закроют путепровод 7 июля в 19.00, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" Как рассказали в пресс-службе городского акимата, в рамках текущего ремонта дорог в Уральске 6 июля с 15.00 до 20.00 будет перекрыт участок дороги по улице Алмазова-Чагано-Набережная от улицы Неусыпова до проспекта Евразия. - Объезд данного участка будет совершаться по улице Неусыпова. Также 7 июля в 19.00 на ремонт будет закрыт Путепровод в районе Нефтебазы от улицы Молдагуловой до развязки улиц Есенжанова и Конкина, - отметили в акимате. Стоит отметить, что совсем недавно в интернете активно обсуждались фотографии, на которых было видно, что данный путепровод трещит по швам.