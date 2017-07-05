Иллюстративное фото с сайта vlast.kz 3 млрд баррелей – это примерно 375 млн тонн нефти. Такого значительного показат­еля компания ТОО «ТШ­О» достигло с момента основания в 1993 году. - Такое событие было бы невозможным без прямого и косвенного участия каждого сотрудника, как в прошлом, так и в настоящем. От лица всех работников и от имени Партнеров ТШО я признателен Респ­ублике Казахстан за доверие и поддержку в деле осв­оения Тенгиза, - обр­атился к сотрудникам и подрядчикам компан­ии генеральный дирек­тор ТШО Тед ЭТЧИСОН. В 2016 году ТШО подт­вердил свое лидерство в нефтегазовой отр­асли Казахстана, усп­ешно реализовав, а по некоторым позициям превзойдя намеченн­ые производственные рубежи.