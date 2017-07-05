Как рассказал директор ГКП на ПВХ "Областной противотуберкулезный диспансер" УЗ акимата ЗКО Махсот ИМАНГАЛИЕВ, за прошедшие пять месяцев этого года в целом по области сохранилась тенденция улучшения основных эпидемиологических показаний по туберкулезу. - Заболеваемость туберкулезом населения в сравнении с прошлым годом снизилась на 7%, среди детей до 18 лет снизилась на 17%. Кроме того, отмечается снижение смертности от туберкулеза на 11%, - поведал Махсот ИМАНГАЛИЕВ. Стоит отметить, что если эффективность лечения туберкулеза в РК составляет 85%, то в ЗКО показатели опережают норму и составляют 95%. Как пояснил руководитель хирургического лечения внелегочного туберкулеза «Национальный научный центр фтизиопульмонологии МЗ РК» Серик ТУТКЫШБАЕВ, заболевание туберкулезом - это не приговор. - Основной задачей для населения является своевременное обращение в поликлинику при первых проявленных симптомах. Если у пациента слабость, снижение аппетита, потеря массы тела и незначительное повышение температуры тела в основном в вечернее время суток, то это вполне может быть заражение туберкулезом. На сегодняшний день больший процент заражения туберкулезом отмечается у городского населения, нежели у жителей отдаленных районов. Думаю, это связано с плотностью населения, - отметил Серик ТУТКЫШБАЕВ.