Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе акимата г. Уральск, 6 июля в 11.00 на арбате по улице Д. Нурпеисовой будет организована выставка "Город мастеров". - Также 6 июля в 11.00 в парке культры и отдыха пройдет мероприятие "С любовью к Астане", - сообщили в городском акимате. Кроме того, сегодня, 5 июля, в Поселке Зачаганск ко Дню столицы будет сдан новый 9-этажный дом.