Фото с личной страницы в "Фэйсбук" Елана Кумискалиева Пост с необычной просьбой выложила в "Фэйсбук" Ботагоз ОМАРОВА. - Друзья, если у вас в друзьях есть певец, передайте, что 13-летний мальчишка из Актюбинской области мечтает увидеть своего кумира. Амандык болен ДЦП, он проделал огромный путь, чтобы увидеть певца, но охрана не пропустила его к Нуртасу. Мальчишка просто хочет пожать руку певца. Все. Ни денег ему не надо, ни лекарств. Просто увидеть Кайрата, - пишет Ботагоз Омарова. По словам Ботагоз, этот пост выложил в сеть Ерлан КУМИСКАЛИЕВ, он лечит мальчика. А она в свою очередь пообещала, что дозвонится до певца. Ботагоз нашла номер мамы певца, и та в личной беседе пообещала, что если они будут с концертом в Актобе, то ее сын обязательно встретится с мальчиком. На своей странице Ерлан КУМИСКАЛИЕВ пишет, что у мальчика тяжелое состояние, но они победят болезни. Главное - это встреча с Кайратом. Мальчик просыпается и засыпает под песни любимого певца. Папа Амандыка Ерлан ДАУЛЕТОВ рассказал, что даже не знает кто выложил эту информацию в сеть. - Мой сын на самом деле просто мечтает встретиться с певцом, - рассказал Ерлан. - В прошлом году мы были на концерте, где выступал Кайрат Нуртас. Однако он к нам даже не подошел. Вот Серик Ибрагим подошел к сыну и даже сфотографировался с ним. Амандык тогда немного обиделся на своего кумира, но все равно он до сих пор надеется на встречу с ним. Ерлан ДАУЛЕТОВ также рассказал, что его сын болен ДЦП. Мальчик не ходит и не говорит, но они не будут просить ни денег, ни лекарств, просто он хочет, чтобы мечта сына исполнилась.