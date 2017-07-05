Отец ребенка Арман узнал об этой истории из средств массовой информации, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" В городском отделе образования сообщили, что сейчас отец хочет забрать Алижана к себе. 21-летняя мама, которая оставила ребенка на стройке, сейчас проходит обследование в областном центре психического здоровья. - Девушка сказала родителям, что ушла жить к сестре. Сестра, когда увидела в СМИ сообщения о подкидыше, сообщила в УВД, что это ее племянник. Биологического отца ребенка зовут Арман. Ему 29 лет. Он участвовал в партнерских родах. Но после рождения ребенка она захотела строить отношения с другим мужчиной по имени Нуржан. После ссоры с молодым человеком она оставила ребенка на стройке. Девушка признала, что Арман является биологическим отцом ребенка и она не против, чтобы он забрал его к себе, - заявила заведующая сектором отдела образования г. Уральска Агиис Бержанова. Напомним, 26 июня около 20.00 в 4 микрорайоне в подвальной яме недостроенного дома сторож нашел плачущего младенца. Мальчик находился в больнице под наблюдением врачей, однако по словам медиков, ребенок абсолютно здоров. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Оставление в опасности". Позже была установлена личность мамы ребенка. Ею оказалась 21-летняя жительница Уральска. Она рассталась со своим молодым человеком и решила отдать ребенка в Дом малютки, однако не нашла его и оставила малыша на стройке. Руслан АЛИМОВ