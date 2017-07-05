По словам очевидцев, автомобиль «Мерседес» ехал на большой скорости со стороны Облисполкома. — Девушка переходила дорогу по «зебре», а «Мерседес», чтобы не сбить ее, резко свернул, вылетел на тротуар и врезался в столб. При этом он задел автомобиль «Хендай», — рассказала очевидица. Переходившая дорогу девушка от госпитализации отказалась, сославшись на то, что не получила травм. Как выяснилось, в «Мерседесе» находились водитель и двое пассажиров — мужчина и женщина. Женщина была госпитализирована в Областную клиническую больницу, а водитель и другой пассажир скрылись с места происшествия. Нужно отметить, что в этом месте установлены камеры видеонаблюдения. На месте работают полицейские. Другие подробности выясняются.