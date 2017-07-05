Об этом сообщила директор историко-краеведческого музея Рашида ХАРИПОВА. По словам собеседницы, раскопки в настоящее время ведутся недалеко от поселка Миялы. - Такие находки на территории нашей области встречаются очень редко. Захоронение человека эпохи сарматов предположительно, относится к бронзовому веку – это начало II тысячелетия до нашей эры. Помимо захоронения, археологи также обнаружили предметы быта и интерьера того времени: ювелирные украшения, большой казан для приготовления пищи и кувшин, - рассказала Рашида ХАРИПОВА. По словам собеседницы, датирование находок будет сообщена позже после их тщательного изучения археологами и историками. Отметим, что на территории Атырауской области имеется более 100 неисследованных курганов сарматского периода.