Вручение ключей состоялось сегодня, 5 июля. Екатерине ЛАРИОНОВОЙ пришлось год ждать, когда акимат области подарит ей квартиру за победу в Олимпийских играх - 2016, которые проходили в Рио-де-Жанейро. - Мы благодарим Екатерину, что она смогла подождать, когда застройщик закончит строительство новой 9-этажки. Мы с нашей чемпионкой сразу договорились, что свою квартиру она выберет сама. И сегодня мы вручаем ей ключи, - заявил аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ. Сама Екатерина ЛАРИОНОВА очень рада, что несмотря на долгое ожидание, получила квартиру, за что поблагодарила акима области и всех, кто за нее переживал во время выступления на Олимпийских играх.