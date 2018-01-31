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Происшествия

В ЗКО самая низкая просроченная задолженность по кредитам в республике

Просроченная задолженность по кредитам в ЗКО на начало этого года составила 10,3 миллиарда тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам директора филиала Национального банка ЗКО Козыбака КУЛЬБАРАКОВА, больше половины просроченной задолженности приходится на население нашей области. - Стоит отметить, что в общем простроченная задолженность в нашей области имеет самый низкий показатель по республике и составляет 10,3 миллиарда тенге. Уровень общей задолженности составляет 4,7%, тогда как в других областях она вдвое больше. Это говорит о том, что
Кристина Кобина
В ЗКО самая низкая просроченная задолженность по кредитам в республике
Просроченная задолженность по кредитам в ЗКО на начало этого года составила 10,3 миллиарда тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам директора филиала Национального банка ЗКО Козыбака КУЛЬБАРАКОВА,  больше половины просроченной задолженности приходится на население нашей области. - Стоит отметить, что в общем простроченная задолженность в нашей области имеет самый низкий показатель по республике и составляет 10,3 миллиарда тенге. Уровень общей задолженности составляет 4,7%, тогда как в других областях она вдвое больше. Это говорит о том, что население и предприниматели более дисциплинированы в финансовом отношении, чем жители других регионов, - пояснил Козыбак КУЛЬБАРАКОВ. Директор филиала Национального банка ЗКО Козыбак КУЛЬБАРАКОВ рассказал, что за 2017 год филиалами банков ЗКО было выдано кредитов на сумму 228 миллиарда тенге, а это больше на 49%, чем в 2016 году. - Выдача кредитов в национальной валюте выросла на 49%, в иностранной валюте на 45%. Только физическим лицам было выдано кредитов на сумму 103 миллиарда тенге, а юридическим лицам 129 миллиардов тенге, - отметил Козыбак КУЛЬБАРАКОВ. - Что касается задолженности по кредитам, выданным банками на строительство и приобретение жилья жителям ЗКО, составила 38,9 миллиарда тенге, что больше на 26%, чем в прошлом году. Также задолженность на потребительские займы выросла на 23% Стоит отметить, что на 1 января 2018 года задолженность по кредитам составила 223 миллиарда тенге, что на 12% больше, чем на начало прошлого года.
Кредиты Национальный банк задолженность займы

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