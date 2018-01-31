В ЗКО самая низкая просроченная задолженность по кредитам в республике

Просроченная задолженность по кредитам в ЗКО на начало этого года составила 10,3 миллиарда тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам директора филиала Национального банка ЗКО Козыбака КУЛЬБАРАКОВА, больше половины просроченной задолженности приходится на население нашей области. - Стоит отметить, что в общем простроченная задолженность в нашей области имеет самый низкий показатель по республике и составляет 10,3 миллиарда тенге. Уровень общей задолженности составляет 4,7%, тогда как в других областях она вдвое больше. Это говорит о том, что