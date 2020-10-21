Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

В ЗКО сдадут 6 многоквартирных домов по программе «Нұрлы жер» для вкладчиков ЖССБ

Шесть домов планируется сдать до конца этого года, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Директор ЗКОФ АО "Жилищный строительный банк Казахстана" Аида Ипатова рассказала, что обеспечение населения области доступным жильем – одно из важных направлений социальной политики Казахстана. - В Западно-Казахстанском областном филиале более 84 тысячи вкладчиков копят деньги на счетах ЖССБК, чтобы в дальнейшем получить кредиты по самым низким ставкам в стране – от 2 до 5% годовых. Общая сумма накоплений составляет более 33 миллионов тенге, - пояснила Аида Ипатова.
Кристина Кобина
В ЗКО сдадут 6 многоквартирных домов по программе «Нұрлы жер» для вкладчиков ЖССБ
Шесть домов планируется сдать до конца этого года, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В ЗКО сдадут 6 многоквартирных домов по программе «Нұрлы жер» для вкладчиков ЖССБ
В ЗКО сдадут 6 многоквартирных домов по программе «Нұрлы жер» для вкладчиков ЖССБ
Иллюстративное фото из архива "МГ" Директор ЗКОФ АО "Жилищный строительный банк Казахстана" Аида Ипатова рассказала, что обеспечение населения области доступным жильем – одно из важных направлений социальной политики Казахстана. - В Западно-Казахстанском областном филиале более 84 тысячи вкладчиков копят деньги на счетах ЖССБК, чтобы в дальнейшем получить кредиты по самым низким ставкам в стране – от 2 до 5% годовых. Общая сумма накоплений составляет более 33 миллионов тенге, - пояснила Аида Ипатова. Только в рамках госпрограммы «Нұрлы жер» в этом году планируется сдача 6 домов. Из них для вкладчиков ЖССБ будет сдано 887 квартир. - Три дома построят в Зачаганске  (пятно №50, 51, 52), два дома в Северо-Восточной части города и один дом в Аксае.  Цена за 1 квадратный метр составляет 140 000 тенге в чистовой отделке. Приоритетом при подаче заявки будут являться очередники местных исполнительных органов (МИО). Первичный конкурс будет проводится для них, дополнительный конкурс для всех вкладчиков банка, - пояснила директор ЗКОФ АО "Жилищный строительный банк Казахстана".
Требования к участникам программы: 1) гражданство Республики Казахстан; 2) наличие дохода от трудовой и (или) предпринимательской деятельности, за последние 6 (шесть) месяцев на каждого члена семьи до 3,1-кратной величины прожиточного минимума включительно, утвержденного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год; 3) подтверждение МИО постановки на учет, нуждающегося в жилище и статуса, нуждающегося в жилище 4) подтверждение кредитоспособности; 5) отсутствие за последние 5 (пять) лет на территории Республики Казахстан у заявителя и членов семьи, арендного жилья с правом выкупа или жилья на праве собственности (общей совместной собственности, доли в долевой собственности, составляющей общую совместную (долевую) собственность указанных членов семьи как единицу жилья).
- В этом году также стартовала программа «Шанырак» (5-10-20). Участвовать в данной программе могут очередники МИО, стоящие в очереди с 1986 года по 2017 годы. Для участия необходимо подать заявку на сайте ЖССБ24. По данной программе реализуется жилье на первичном рынке на выбор клиента. Максимальная сумма займа по ЗКО составляет 12 миллионов тенге, - рассказала Аида Ипатова. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
жилье очередники

Читайте также

Новости партнёров