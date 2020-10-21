В ЗКО сдадут 6 многоквартирных домов по программе «Нұрлы жер» для вкладчиков ЖССБ

Шесть домов планируется сдать до конца этого года, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Директор ЗКОФ АО "Жилищный строительный банк Казахстана" Аида Ипатова рассказала, что обеспечение населения области доступным жильем – одно из важных направлений социальной политики Казахстана. - В Западно-Казахстанском областном филиале более 84 тысячи вкладчиков копят деньги на счетах ЖССБК, чтобы в дальнейшем получить кредиты по самым низким ставкам в стране – от 2 до 5% годовых. Общая сумма накоплений составляет более 33 миллионов тенге, - пояснила Аида Ипатова.