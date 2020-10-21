Требования к участникам программы: 1) гражданство Республики Казахстан; 2) наличие дохода от трудовой и (или) предпринимательской деятельности, за последние 6 (шесть) месяцев на каждого члена семьи до 3,1-кратной величины прожиточного минимума включительно, утвержденного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год; 3) подтверждение МИО постановки на учет, нуждающегося в жилище и статуса, нуждающегося в жилище 4) подтверждение кредитоспособности; 5) отсутствие за последние 5 (пять) лет на территории Республики Казахстан у заявителя и членов семьи, арендного жилья с правом выкупа или жилья на праве собственности (общей совместной собственности, доли в долевой собственности, составляющей общую совместную (долевую) собственность указанных членов семьи как единицу жилья).- В этом году также стартовала программа «Шанырак» (5-10-20). Участвовать в данной программе могут очередники МИО, стоящие в очереди с 1986 года по 2017 годы. Для участия необходимо подать заявку на сайте ЖССБ24. По данной программе реализуется жилье на первичном рынке на выбор клиента. Максимальная сумма займа по ЗКО составляет 12 миллионов тенге, - рассказала Аида Ипатова. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
В ЗКО сдадут 6 многоквартирных домов по программе «Нұрлы жер» для вкладчиков ЖССБ
Шесть домов планируется сдать до конца этого года, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Директор ЗКОФ АО "Жилищный строительный банк Казахстана" Аида Ипатова рассказала, что обеспечение населения области доступным жильем – одно из важных направлений социальной политики Казахстана. - В Западно-Казахстанском областном филиале более 84 тысячи вкладчиков копят деньги на счетах ЖССБК, чтобы в дальнейшем получить кредиты по самым низким ставкам в стране – от 2 до 5% годовых. Общая сумма накоплений составляет более 33 миллионов тенге, - пояснила Аида Ипатова.