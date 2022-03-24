– Он постоянно ходил возле Ромы, до сих пор не был женат. Потом у Ромы сын родился, Архаров был его крестным. Мы постоянно говорили сыну, что он очень подозрительный, замкнутый. В 2019 году между ними произошёл конфликт, они отдалились друг от друга. Но в тот злополучный день (в день смерти Сенюкова - прим. автора) по непонятным причинам сын со снохой пошли к нему на день рождения в ресторан. На обратном пути между сыном и Архаровым произошла драка, во время которой Берик кинулся на Романа с ножом. Удар пришёлся на бедренную артерию, сын скончался мгновенно от острой кровопотери. По заключению эксперта, удар ножом был произведён профессионально, с очень большой силой, что повлекло неминуемую смерть. На месте преступления их было четыре человека. Роман с супругой, подсудимый и его подруга, - рассказала Мансия Сенюкова.

– Но и сейчас, несмотря на то, что подсудимый получил очень мягкий приговор, нам нет покоя, так как сторона подсудимого подала жалобу в Верховный суд об отмене приговора. Родственницей осуждённого является Жанылсын Архарова, которая имеет высокую должность в Верховном суде, оказывала давление на сотрудников полиции. Адвокат подсудимого Руслан Аминов и сам Архаров во время судебного процесса вели себя крайне неуважительно к судье и прокурору, хамили им и выражали недовольство по любому поводу, если их не устраивало решение судьи или ходатайство со стороны защиты потерпевших. Осуждённый совершил преступление, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, но в деле он прошёл как трезвый, и суд засчитал это как смягчающее обстоятельство. Не помогли даже видеозаписи из ресторана, где он постоянно подходит к столам и выпивает со знакомыми. Преступление он совершил именно выехав из ресторана, приехал к дому погибшего. Подсудимый пытался оговорить супругу нашего сына, что это она убила своего мужа, а он лишь хотел её оградить от наказания, поэтому взял вину на себя, написав ложное обвинение в её адрес, от которого в ходе расследования отказался, - вспоминает Мансия Сенюкова.

– Архаров в одно мгновение лишил жизни нашего дорогого человека, сына, брата, мужа и отца двух малолетних детей. Нашему сыну было 32 года, он был молод и полон сил, имел семью, работу, был добропорядочным гражданином нашей страны и опорой для нас. У него остались двое сыновей 10 и шести лет. Старший сын после смерти отца замкнулся в себе, за полтора года ни разу не спросил об отце. А младший до сих пор ищет его, носится везде с фотографией отца, спрашивает где он, а мы не знаем, что ему ответить. Просим главу государства обратить на нас внимание, не допустить, чтобы убийца вышел на свободу, - заключила женщина.

– Берика должны были взять под стражу сразу же. Он привез Романа в больницу, его отпустили домой, а арестовали только на следующий день. Бывший начальник РОВД Бурлинского района Даурен Утегулов уговаривает моего подзащитного написать явку с повинной и якобы он оборонялся от Романа Сенюкова. Дело расследовали более 10 сотрудников, начиная от рядового следователя и заканчивая спецпрокурором, хотя казалось бы, это рядовое дело. Впервые в своей практике я столкнулся с многочисленными нарушениями требований Уголовно-процессуального кодекса. Дело рассматривала судья Кожабекова, которую мы считаем некомпетентной, мы 10 раз заявляли отвод, нам 10 раз отказали. Человек вообще не вникал в суть дела. Органы следствия осознанно не приобщили к делу многочисленные доказательства. Например, записи с видеокамер из ресторана, где отдыхала компания, и Центральной районной больницы. На записях явно видно, что в момент преступления Берик находился в ресторане, у него есть алиби. Дорога от ресторана до места преступления занимает восемь минут езды, мы это проверяли. Он физически не мог быть в двух местах одновременно, но почему-то эти записи не стали приобщать к делу, хотя экспертиза показала, что записи не подвергались монтажу (видеозаписи направлялись на экспертизу - прим. автора), - рассказал Руслан Аминов.

– 26 августа срок подошёл, 28 августа в выходной день я поехал в Аксай с заявлением о немедленном освобождении моего подзащитного. Приехало начальство РОВД, прокурор, начальник ИВС, и спустя шесть часов приходит сотрудник полиции, супруг судьи Кожабекой и приносит постановление о продлении от 28 августа. Она единолично рассматривает это дело, выносит постановление в выходной день, это грубейшее нарушение. Я обратился к председателю Областного суда Рустему Мырзакариму с надеждой на справедливость, но нам отказывают. Мы вынуждены были обратиться в Верховный суд, где, к счастью, признали нарушение и отменили постановление, подчеркнув, что это грубейшее нарушение. Результаты геномной экспертизы также считаем сфабрикованными. Смывы, взятые с ножа на месте, были запечатаны, а к эксперту они поступили распакованными, в этот же день у Архарова взяли ПЦР-тест и вы понимаете, как оказались его следы ДНК на ноже. Биллинги (данные с телефона о местоположении, пополнении счета, информация по звонкам и сообщениям - прим. автора) тоже по времени не совпадают, допросы проводились с нарушениями, - рассказал Руслан Аминов.

– 24 дня Архаров сидит в тюрьме вместе с заключёнными, а у моего подзащитного решение отменено. Я писал везде и всем, ответ один: "Ваше ходатайство является преждевременным и рассмотрению не подлежит". Архаров полтора года сидит незаконно. Я, конечно, понимаю потерпевших, но у каждого своя правда. Ни один из свидетелей не сказал, что видел нож в руках моего подзащитного, никто не видел момент удара. Обвинение построено на домыслах следователя, явку с повинной он написал под давлением. В противном случае ему сказали, что посадят супругу Романа и тогда Берик взял вину на себя. Даурен Утегулов так же оказывал давление на супругу погибшего Романа, что она и говорила во время суда. Она сказала в суде: "Меня вызвал к себе начальник РОВД, начал на меня орать и говорить, что я строю из себя овечку и могу оказаться на месте Берика. Начальник РОВД сказал, что сделает все возможное, чтобы он (Архаров - прим. автора) сидел в тюрьме, - заключил адвокат.

– Во-первых, Жанылсын Архарова рассматривала гражданские дела и к уголовным не имела никакого отношения. Во-вторых, сейчас она вообще там не работает и находится на пенсии. Если бы она действительно оказывала влияние на это дело, то Берика вообще не осудили бы на восемь лет. Где была Архарова, когда областной суд оставил приговор без изменений? Это просто чьи-то домыслы. Считаем, что дело сфабриковано, - подчеркнул Руслан Аминов.

Фото предоставлено Мансией Сенюковой Беда в дом семьи Сенюковых из Аксая пришла 27 сентября 2020 года. Тогда их сын Роман получил ножевое ранение, которое для него оказалось смертельным. По подозрению в совершении преступления был задержан лучший друг Романа Берик Архаров. Следствие по этому делу длилось 13 (!) месяцев. По словам Мансии Сенюковой, её сын Роман дружил с Бериком Архаровым более 10 лет. Последний даже был свидетелем на свадьбе Романа.По словам женщины, дело передали в суд в феврале 2021 года, вина подсудимого была полностью доказана и суд приговорил Архарова к восьми годам лишения свободы в колонии средней безопасности. Мансия Сенюкова говорит, что находясь в состоянии стресса после потери сына, они не могли сразу проконтролировать ход дела. Архарова судили по статье 106 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть человека".Родители покойного Романа говорят, что они вынуждены защищаться от их нападок и добиваться справедливого наказания Архарову. Именно по этой причине они написали письмо на имя президента страны Касыма-Жомарта Токаева.Между тем, адвокат Берика Архарова Руслан Аминов другого мнения. Он уверен в невиновности своего подзащитного и указывает на многочисленные, по его мнению, нарушения во время следствия и судебных разбирательств.Ещё одним нарушением в этом запутанном деле адвокат называет сроки рассмотрения. По его словам, дело поступило в Бурлинский районный суд 26 февраля 2021 года и у суда есть полгода, чтобы рассмотреть его. Если суд не укладывается в эти полгода, то он должен продлить его по мотивированному постановлению с участием сторон.Не согласившись с решением суда первой инстанции, Берик Архаров вместе со своим адвокатом написали апелляционную жалобу в Верховный суд, где первого марта 2022 года отменили решение районного суда. Руслан Аминов возмущён тем, что его подзащитный до сих пор находится под стражей и отбывает наказание в исправительной колонии, хотя сейчас он вновь перешёл в статус подсудимого.Кроме этого, Руслан Аминов подчеркнул, что родственница Архарова, работавшая в Верховном суде, не имела никакого отношения к решению об отмене приговора суда первой инстанции.В областном суде ЗКО на запрос редакции "МГ" сообщили, что уголовное дело в отношении Берика Архарова ещё не поступило на рассмотрение.Адвокат Руслан Аминов Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.