– Заплатили за билеты 16 800 тенге, хотели доехать из Тараза в Алматы. Всю дорогу пришлось возиться с окнами, промокли, замёрзли. Такая проблема не только в нашем купе, но и в других. Проводник ничего толком ответить не смог, лишь развел руками и сказал, что он тут не при чём. Почему мы вынуждены ездить в дырявых вагонах? - возмущаются пассажиры.

Скриншот с видео В редакцию "МГ" попало видео, снятое в поезде №380 сообщением Уральск - Алматы. Пассажиры утверждают, что из окон вагона, не переставая, сочилась вода.В пресс-службе АО "НК "Казакстан темир жолы" сообщили, что в курсе ситуации и заверили, что по данному факту проводится служебная проверка, по итогам которой обещали дать дополнительную информацию.

