Требования не будут распространяться на медицинские организации, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». За сутки ни одного нового случая COVID-19 не выявили в Атырау Иллюстративное фото из архива "МГ" На очередном заседании МВК по нераспространению коронавируса приняли решение:
  • отменить обязательное ношение масок в помещениях;
  • сохранить обязательное ношение медицинских масок в медицинских организациях (персонал, сотрудники, пациенты, посетители);
  • сохранить рекомендательный характер ношения масок в местах массового скопления населения, общественном транспорте, в организованных коллективах;
  • разрешить кабинетную систему обучения в организациях образования.
Также расширяется контингент лиц, подлежащих вакцинации Pfizer. Он дополняется следующими категориями:
  • лица, получающие первичную вакцинацию, желающие получить профилактическую прививку данной вакциной;
  • лица, получающие повторную вакцинацию для выезда за рубеж по различным причинам;
  • лица, завершающие курс вакцинации, начатый за рубежом; все группы населения, получающие ревакцинацию против COVID-19.
Предложенные меры вступят в силу после подписания главным санитарным врачом Казахстана нового постановления. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.