Ношение масок в помещениях могут отменить в Казахстане
Требования не будут распространяться на медицинские организации, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива "МГ"
На очередном заседании МВК по нераспространению коронавируса приняли решение:
отменить обязательное ношение масок в помещениях;
сохранить обязательное ношение медицинских масок в медицинских организациях (персонал, сотрудники, пациенты, посетители);
сохранить рекомендательный характер ношения масок в местах массового скопления населения, общественном транспорте, в организованных коллективах;
разрешить кабинетную систему обучения в организациях образования.
Также расширяется контингент лиц, подлежащих вакцинации Pfizer. Он дополняется следующими категориями:
лица, получающие первичную вакцинацию, желающие получить профилактическую прививку данной вакциной;
лица, получающие повторную вакцинацию для выезда за рубеж по различным причинам;
лица, завершающие курс вакцинации, начатый за рубежом;
все группы населения, получающие ревакцинацию против COVID-19.
Предложенные меры вступят в силу после подписания главным санитарным врачом Казахстана нового постановления.
