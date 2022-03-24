отменить обязательное ношение масок в помещениях;

сохранить обязательное ношение медицинских масок в медицинских организациях (персонал, сотрудники, пациенты, посетители);

сохранить рекомендательный характер ношения масок в местах массового скопления населения, общественном транспорте, в организованных коллективах;

разрешить кабинетную систему обучения в организациях образования.

лица, получающие первичную вакцинацию, желающие получить профилактическую прививку данной вакциной;

лица, получающие повторную вакцинацию для выезда за рубеж по различным причинам;

лица, завершающие курс вакцинации, начатый за рубежом; все группы населения, получающие ревакцинацию против COVID-19.

Иллюстративное фото из архива "МГ" На очередном заседании МВК по нераспространению коронавируса приняли решение:Также. Он дополняется следующими категориями:Предложенные меры вступят в силу после подписания главным санитарным врачом Казахстана нового постановления. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.