Сразу несколько новых функций могут появиться после обновления, передаёт 4pda.to. В работе Facebook, WhatsApp и Instagram произошел глобальный сбой Иллюстративное фото с сайта Pixabay В ближайшее время станет доступна функция входа в мессенджер с разных устройств без ручного подтверждения на смартфоне. Также в приложении появится возможность оценивать чужие сообщения без сопроводительного текста. Пользователи iOS получат обновления до конца марта, владельцы Android-гаджетов - в апреле. Новая версия WhatsApp также предоставит возможность оставлять на сообщения реакции: «нравится», «смех», «удивление», «грусть» и другие. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.