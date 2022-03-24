По данным Казгидромета, 25 марта на севере ЗКО ожидается туман.  Штормовое предупреждение объявлено в ЗКО На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды – ожидаются осадки, усиление ветра, туман и гололёд.
  • В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит +2..+4, ночью похолодает до -7..-9. Ветер юго-западный до 12 метров в секунду.
  • В Атырау ожидается переменная облачность. Днём будет +8..+10 градусов, ночью 0..+2 градусов. Ветер восточный до 10 метров в секунду.
  • В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до 0..+2 градусов. Ночью похолодает до -8..-10 градусов. Ветер юго-западный до 7 метров в секунду.
  • В Актау будет дождь и снег. Днём столбики термометра покажут +3..+5 градусов, ночью опустятся до +1..+3 градусов. Ветер юго-восточный до 18 метров в секунду.
