Фото: пресс-служба ДП на транспорте В пресс-службе департамента полиции на транспорте сообщили, что 42-летний машинист тепловоза через тонкий очистительный фильтр слил 300 литров дизельного топлива. Мужчину задержали и завели в отношении него уголовное дело по статье «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества». Алакольским районным судом подсудимому назначено наказание в виде ограничения свободы на один год и шесть месяцев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.