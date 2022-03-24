Пострадавший по-прежнему находится в больнице, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Два трупа обнаружили на месте ЧП в Атырау Скриншот с видео Трагедия произошла на конечной автобусной остановке в микрорайоне Авангард около 22:00 15 марта. Тогда в облздраве сообщили о двух погибших и одном раненном. Позже стало известно, что полицейские обнаружили ещё одно тело мужчины. Выживший мужчина был экстренно госпитализирован в больницу с пулевым ранением в голову. Пациент находился в коме. Сегодня, 24 марта, в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области сообщили, что состояние пациента оценивается как средней степени тяжести. Мужчина переведён в отделение нейротравматологии, на вопросы отвечает. Серьёзных изменений в состоянии нет. По подозрению в убийстве был задержан житель Мангистауской области. В пресс-службе Атырауского областного суда сообщили, что с санкции суда его взяли под стражу на два месяца. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.