- 24 марта с 8:40 до 10:40 для обеспечения безопасности территории «Шымбулак» при помощи пневматической установки проведены профилактические спуски лавин в бассейне реки Кіші Алматы. Сброшено 600 кубометров снежной массы, - рассказали в ведомстве.

Иллюстративное фото с сайта Pixabay В пресс-службе ДЧС Алматы сообщили, что в бассейнах рек Кіші и Үлкен Алматы с 25 по 28 марта сохраняется опасность схода снежных лавин.Также в департаменте сообщили, что «Казсельзащита» установила блокпосты возле комплекса «Медеу» и по дороге Шымбулак – Туюк су. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.