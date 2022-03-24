В горах Алматы сохраняется высокий уровень лавинной опасности, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Горный пик под Алматы назовут в честь Димаша Кудайбергена Иллюстративное фото с сайта Pixabay В пресс-службе ДЧС Алматы сообщили, что в бассейнах рек Кіші и Үлкен Алматы с 25 по 28 марта сохраняется опасность схода снежных лавин.
- 24 марта с 8:40 до 10:40 для обеспечения безопасности территории «Шымбулак» при помощи пневматической установки проведены профилактические спуски лавин в бассейне реки Кіші Алматы. Сброшено 600 кубометров снежной массы, - рассказали в ведомстве.
Также в департаменте сообщили, что «Казсельзащита» установила блокпосты возле комплекса «Медеу» и по дороге Шымбулак – Туюк су. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.