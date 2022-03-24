Россия снимет ограничения на въезд через сухопутную границу с Казахстаном и Монголией, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Ограничение на выезд за рубеж: в МВД ответили на рассылку Иллюстративное фото из архива "МГ" Соответствующее решение принял оперштаб по предупреждению завоза и распространения COVID-19, сообщает правительство России. С полуночи 30 марта 2022 года будут сняты ограничения на:
  • въезд граждан Казахстана в Россию и на выезд граждан России в Казахстан через сухопутный участок российско-казахстанской границы;
  • въезд граждан Монголии в Россию и выезд граждан России в Монголию через сухопутный участок российско-монгольской границы.
Ранее въезд в Россию через сухопутные пункты пропуска для казахстанцев был ограничен. Пересекать границу могли лишь несколько категорий граждан.