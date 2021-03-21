В ЗКО скотокрады отстреливают животных

После отстрела тушу разделывают. Голову и внутренности бросают прямо в степи, а мясо продают, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал начальник управления криминальной полиции ДП ЗКО Ерлан Арыстанов, в январе этого года было проведено оперативно-розыскное мероприятие "Скотокрад", в котором приняли участи 273 полицейских, а также ветеринарная служба. - Было раскрыто 26 краж скота, из них 11 из числа прошлых лет. С каждым годом мы наблюдаем снижение краж скота в области и в 2020 году было зарегистрировано 38 краж, из них 21 были раскрыты, - от