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Происшествия

В ЗКО скотокрады отстреливают животных

После отстрела тушу разделывают. Голову и внутренности бросают прямо в степи, а мясо продают, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал начальник управления криминальной полиции ДП ЗКО Ерлан Арыстанов, в январе этого года было проведено оперативно-розыскное мероприятие "Скотокрад", в котором приняли участи 273 полицейских, а также ветеринарная служба. - Было раскрыто 26 краж скота, из них 11 из числа прошлых лет. С каждым годом мы наблюдаем снижение краж скота в области и в 2020 году было зарегистрировано 38 краж, из них 21 были раскрыты, - от
Кристина Кобина
В ЗКО скотокрады отстреливают животных
После отстрела тушу разделывают. Голову и внутренности бросают прямо в степи, а мясо продают, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
С начала года было зарегистрировано 38 краж скота в ЗКО
С начала года было зарегистрировано 38 краж скота в ЗКО
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал начальник управления криминальной полиции ДП ЗКО Ерлан Арыстанов, в январе этого года было проведено оперативно-розыскное мероприятие "Скотокрад", в котором приняли участи 273 полицейских, а также ветеринарная служба. - Было раскрыто 26 краж скота, из них 11 из числа прошлых лет. С каждым годом мы наблюдаем снижение краж скота в области и в 2020 году было зарегистрировано 38 краж, из них 21 были раскрыты, - отметил он. - Хочу отметить, что преступники чаще всего сначала отстреливают скот, потом оставляют головы и внутренности животного на месте, а мясо реализуют. Отстрел производят в ночное время. Изощренный способ начали применять примерно с 2019 года. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
кража Скот

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