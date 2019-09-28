Скриншот с видео Сотрудники Охотзоопрома заметили автомашину марки "Лада Приора". Однако водитель стал уходить от погони. Также в Охотзоопроме сообщили, что браконьеры, скрываясь от погони, на ходу выбросили ружье и спиленные рога сайги. При задержании выяснилось, что за рулем находился 27-летний водитель, также в машине был 26-летний пассажир. В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что браконьеры были задержаны сотрудниками Охотзоопрома совместно с полицейскими Жангалинского отдела полиции во время рейда. - В ходе осмотра автомашины было обнаружено и изъято 17 штук спиленных рогов сайги, не зарегистрированное двуствольное охотничье ружье марки ИЖ 16 калибра, пила, нож, - рассказали в пресс-службе полиции. - В ходе допольнительного осмотра была найдена 5 сагачьих туш спиленными рогами. По данному факту ведется досудебное расследование по ст. 339 УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами". Wsptm4-SJn8 Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.