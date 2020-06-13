Иллюстративное фото из архива "МГ" Из-за распространения коронавирусной инфекции 11 мая в Казахстане был отменен режим ЧП, но в регионах действовал карантин. В ЗКО карантин был продлен до 15 июня. Как стало известно, с 15 июня карантин в регионе снимается, но вводятся ограничительные меры. Так, согласно новому постановлению главного санврача области, проведение банкетов, свадеб и поминальных обедов по-прежнему под запретом. Также приостанавливается деятельность всех дошкольных организаций, городского парка, компьютерных и игровых клубов, детских оздоровительных и пришкольных лагерей.будет действовать в рамках ограниченного режима с 6.00 до 21.00 часов с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Заполняемость общественного транспорта должна быть строго по посадочным местам. Общественный транспорт должен быть обеспечен антисептическими средствами, допуск разрешен только в средствах индивидуальной защиты (медицинских масках, перчатках). Заполняемость такси должна быть не более трех человек. Легковой транспорт должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты (медицинскими масками, перчатками) и антисептиками. С 20 июня возобновляется работа оздоровительных и санаторных объектов за исключением объектов предназначенных для детей. Отдыхающих будут принимать только со справками и результатами ПЦР-тестов.- Запрещено проведение банкетов, свадеб, юбилеев, семейных, памятных, обрядовых и иных мероприятий с массовым скоплением людей;всех детских дошкольных организаций (разрешить работу только дежурных групп); городского парка отдыха; развлекательных объектов; кинотеатров; игровых площадок всех видов (за исключением дворовых); ночных клубов, компьютерных и игровых клубов, кальянных, букмекерских контор; детских оздоровительных и пришкольных лагерей; оказания кейтеринговых услуг и услуг по организации праздников; религиозных объектов;- обеспечить персонал, сотрудников индивидуальными средствами защиты (масками, перчатками); - на входе и выходе из помещений, зданий установить санитайзеры; - не допускать посетителей, клиентов в помещения без масок; - контроль соблюдения социальной дистанции не менее 2 метров между людьми внутри и снаружи помещений; - строго следовать ограничению по количеству человек внутри помещений – не более 1 человека на 20 квадратных метров; - контроль соблюдения ограничения до 5 человек в очередях внутри помещений; - влажная уборка и дезинфекция помещений не менее 2 раз в день; - проводить дистанционную термометрию (ручной тепловизор) у входа на всех объектах для постоянного мониторинга состояния посетителей; - максимально обеспечить условия для безналичного расчета за произведенные/полученные услуги (карты, приложение на телефоне);- перевод 80% сотрудников государственных органов и организаций квазигосударственного сектора на «дистанционную» форму работы, с проведением собраний, совещаний, семинаров, конференций в селекторном режиме и посредством видеоконференцсвязи; - ЦОНы перейти на оказание услуг в онлайн режиме, услуги которые невозможно оказать в онлайн режиме осуществлять по записи (с 10.00 до 18.00 часов); - медицинские центры (по записи) с 10.00 часов до 18.00; - стоматологические клиники (по записи) с 10.00 часов до 18.00 часов; - продовольственные рынки и непродовольсвенные рынки, с соблюдением расстояния между торговыми прилавками, реализация продуктов питания должна производится только в фасованном виде, за исключением овощей и фруктов с 10.00 часов до 16.00 часов; - продуктовые магазины (реализация продуктов питания должна производится только в фасованном виде, за исключением овощей и фруктов) с 09.00 часов до 22.00 часов; - рестораны/бары/кафе/столовые и другие (с количеством посетителей не более 30 человек одновременно),запрещено использование кальянов в объектах общепита, обеспечить соблюдение расстояния между столами не менее 2 метров, посадка за одним столом не должна превышать более 4 человек, с 10.00 до 22.00 часов; - непродовольственные магазины (все направления) площадью до 2000 кв.м., с 10.00 часов до 18.00 часов; - торговые объекты площадью свыше 2000 кв.м. (торговые центры, торговые дома), с 10.00 часов до 20.00 часов, за исключением деятельности кинотеатров, детских и других развлекательных центров, объектов общественного питания (столовые, фуд-корды и другие) расположенные на территории торговых объектов; - банковские услуги, с 09.00 часов до 18.00 часов; - гостиницы, за исключением тех, которые предназначены для размещения персонала на казарменный режим и карантинизированных больных; - медико-социальные учреждения с 09.00 часов до 16.00 часов; - кабинеты коррекции (по записи) с 09.00 часов до 16.00 часов; - парикмахерские, салоны красоты все виды услуг (по записи), с 10.00 часов до 18.00 часов; - дежурные группы детских дошкольных организаций (объединенная ясельная и 1-я младшая, 2-я младшая, средняя, объединенная старшая и дошкольная, но не более 15 детей в каждой возрастной группе), соблюдение дистанции не менее 1 метра в спальных помещениях. Проведение ежедневного утреннего фильтра медицинским работником всех сотрудников детского сада и детей. Прием детей со справками о состоянии здоровья от участкового педиатра (при отсутствии более 3-х рабочих дней). К работе не допускать персонал и детей с проявлениями острых респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк) и других инфекционных заболеваний; - образовательные центры, кружки, центры детского развития (заполняемость не более 10 человек), с 09.00 часов до 16.00 часов; - спортивные объекты (только на открытом воздухе, для спортсменов до 30 человек, без зрителей); тениссные корты для спортсменов до 30 человек, без зрителей; - объекты культуры (для сотрудников до 30 человек, без зрителей); - сауны, частные бани, общественных бани до 20 помывочных мест, с 10.00 до 22.00 часов; - фитнес-центры (заполняемость не более 10 человек), СПА салоны, с 12.00 до 20.00 часов; - с 20 июня 2020 года разрешить работу оздоровительных и санаторных объектов (заполняемость не более 50 % от проектной мощности объекта), за исключением объектов предназначенных для детей. Прием отдыхающих необходимо осуществлять со справками о состоянии здоровья и результатами лабораторных исследований на COVID-2019 (способом ПЦР).