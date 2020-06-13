На травлю комаров в регионе выделили 130 млн тенге, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".В ЗКО на борьбу с комарами и мошками выделено 88 млн тенге (видео) Иллюстративное фото из архива "МГ" Жители Атырау жалуются на нашествие комаров. - Из года в год ситуация не меняется. Если одни вещества не помогают, возьмите другие, поменяйте методику, организацию, подход. В космос летаем, а вопрос с комарами решить не можем, - возмущается житель Атырау Арман. Между тем, в акимате города заявляют, что борьба с гнусом ведется аж в две смены и даже пригласили горожан проверить ход работ, сообщает региональная служба коммуникация. Как стало известно, с учетом особенностей климатических условий города Атырау борьба с вредителями началась в апреле текущего года. С этого времени дезинсекционные работы были проведены на открытых водоемах. ⠀ - Для дезинсекционных работ в городе было задействовано шесть бригад. Две из них работают с девяти утра до шести часов вечера. Комаров травят в подвалах и подъездах многоэтажных домов. Остальные четыре бригады с восьми вечера до двух часов ночи проводят работы на городских улицах, у открытых водоемов, в парках, местах культуры и отдыха, а также в пригородных населенных пунктах, - рассказала специалист-энтомолог Айнагуль Даулетьярова. ⠀ На сегодняшний день в 1188 многоэтажных жилых домах уже проведены работы. В домах, которых не обслуживает КСК, дезинсекция проводится в субботу и воскресенье. А в жилых домах, где обслуживается КСК, работы проводятся один раз в месяц. ⠀ Кроме того, специалисты открыли в социальных сетях специальные чаты, и с помощью таких групп они призывают жителей самим проверить ход работы. ⠀ - Нашу деятельность контролирует не только акимат и ЖКХ, еще и жители проверяют. Они могут написать в Telegram - чат, и дальше проверить ход работы, - сказала Айнагуль Даулетьярова. Ранее стало известно, что на борьбу с гнусом в Атырау выделено 130 млн тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.   Али ЖУМАНОВ