Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам заместителя начальника департамента полиции ЗКО Абылайхана Серикова, 12 июня в 3.55 в дежурную часть Приурального ОП района Байтерек поступило сообщение о том, что в с.Дарьинск, неизвестное лицо, находясь на пересечении ул.Песочная с ул.Тайманова, произвел выстрел из огнестрельного оружия в 26-летнего мужчину. - Последний от полученных телесных повреждений скончался в реанимационном отделении ГКП на ПХВ «Городской многопрофильной больнице». Принятыми мерами сотрудниками полиции был установлен и задержан житель п. Дарьинск района Байтерек 1983 года рождения. По данному факту проводится досудебное расследование по ч.1 ст. 99 УК РК «Убийство», - рассказал Абылайхан Сериков.