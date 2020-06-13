Иллюстративное фото из архива "МГ" 12 июня в 17.10 из Илека на окраине Актобе, вытащили 10-летнего мальчика. Во время оказания медицинской помощи он скончался, рассказали полицейские. Как выяснилось, мама с 4 детьми отдыхала на речке, и не заметила, как двое детей ушли под воду. Из воды их вытащили спасатели и люди, оказавшиеся на берегу. 12-летнего ребенка удалось реанимировать, его младшего брата спасти не удалось. Мальчику в этот день исполнилось 10 лет. Руководитель департамента полиции после этого обратился в соцсети к актюбинцам с просьбой быть внимательнее к свои детям, разъяснять им правила поведения на воде. Он напомнил, что с начала года в Актюбинской области утонул уже второй ребенок. 4 июня в Каргалинском районе утонул подросток.