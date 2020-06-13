Как стало известно, возгорание произошло в 16.10 12 июня. - По улице Гагарина горел автомобиль марки "Шкода". Пожар ликвидирован в 16.33 силами службы пожаротушения, - сообщили в ДЧС ЗКО. Подробности пожара позже сообщили в полиции. - 12 июня во дворе административного здания БПП ДП ЗКО, расположенного по адресу ул.Гагарина 2/5, произошло возгорания патрульной автомашины «Шкода Октавия», 2014 года выпуска. Автомобиль закреплен за батальоном патрульной полиции ДП ЗКО. В 16.05 час. после парковки патрульной автомашины инспектором батальона из-под приборной панели произошло задымление с последующим возгоранием патрульной автомашины, своими силами которого потушить не представилось возможным, - рассказали в пресс- службе ДП. В 16.10 пожар был локализован. В результате пожара жертв и пострадавших нет. Данный факт был зарегистрирован в КУИ УП г.Уральска. - Предварительно возгорание произошло из-за замыкание проводки. В настоящее время назначена пожарно-техническая экспертиза. Кроме того, по данному факту Управлением местной полицейской службы ДП ЗКО назначено служебное расследование, выясняются причины возгорания, - отметили в полиции.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.