Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, 4 июня в полицию обратился 28-летний актюбинец с заявлением, о том, что на кануне вечером он был похищен и незаконно удерживался в одной из квартир по ул.Бр.Жубановых. - На место выехала следственно-оперативная группа, которой были задержаны трое мужчин и одна девушка, у задержанных был изъят травматический пистолет «ОСА», так же при осмотре автомашины «Мерседес», принадлежащий одному из задержанных, был изъят нож кустарного производства и травматический пистолет. Как выяснилось в ходе предварительного следствия на кануне вечером, когда он со своим братом находились в старой части города к ним подъехали подозреваемые на двух автомашинах и под угрозой применения оружия, посадили в автомашину и увезли на съемную квартиру. В указанной квартире с применением насилия требовали у потерпевшего 1 млн тенге. Под утро потерпевший воспользовавшись, что похитители спят, взял со стола ключи от автомашины похитителей, выпрыгнув с балкона третьего этажа приехал в департамент полиции, - рассказали в пресс-службе ведомства. По данному факту начато досудебное расследование по ст. 125 УК РК «Похищение человека». Назначены ряд экспертиз. Трое похитителей задержаны и водворены в ИВС УП г.Актобе. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.