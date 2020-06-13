Иллюстративное фото их архива "МГ" По информации оперативного штаба Госкомиссии, сегодня, 12 июня, в ЗКО от коронавирусной инфекции умер мужчина 1938 года рождения. На сегодняшний день это уже четвертый летальный случай от КВИ. Между тем на 12 июня в регионе выявлено 913 случаев заражения COVID-19. Количество бессимптомных носителей КВИ составляет 262 человека.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.