В ЗКО снизилась заболеваемость туберкулезом среди детей и подростков

Об этом рассказала заместитель директора по эпидемиологической работе Областного противотуберкулезного диспансера Татьяна НОВОКРЕНЩЕНОВА, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 13 февраля, в Западно-Казахстанском областном центре формирования здорового образа жизни состоялась пресс-конференция на тему "Влияние туберкулеза и ВИЧ-инфекции на бизнес". Встреча была проведена совместно со специалистами СПИД-центра, противотуберкулезного диспансера и специалистами ЗОЖ. По словам Татьяны НОВОКРЕНЩЕНОВОЙ, всемирным экономическим форумом ежегодно проводится опрос представителей бизнес-стр