Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

В ЗКО снизилась заболеваемость туберкулезом среди детей и подростков

Об этом рассказала заместитель директора по эпидемиологической работе Областного противотуберкулезного диспансера Татьяна НОВОКРЕНЩЕНОВА, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 13 февраля, в Западно-Казахстанском областном центре формирования здорового образа жизни состоялась пресс-конференция на тему "Влияние туберкулеза и ВИЧ-инфекции на бизнес". Встреча была проведена совместно со специалистами СПИД-центра, противотуберкулезного диспансера и специалистами ЗОЖ. По словам Татьяны НОВОКРЕНЩЕНОВОЙ, всемирным экономическим форумом ежегодно проводится опрос представителей бизнес-стр
Кристина Кобина
В ЗКО снизилась заболеваемость туберкулезом среди детей и подростков
Об этом рассказала заместитель директора по эпидемиологической работе Областного противотуберкулезного диспансера Татьяна НОВОКРЕНЩЕНОВА, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сегодня, 13 февраля, в Западно-Казахстанском областном центре формирования здорового образа жизни состоялась пресс-конференция на тему "Влияние туберкулеза и ВИЧ-инфекции на бизнес". Встреча была проведена совместно со специалистами СПИД-центра, противотуберкулезного диспансера и специалистами ЗОЖ. По словам Татьяны НОВОКРЕНЩЕНОВОЙ, всемирным экономическим форумом ежегодно проводится опрос представителей бизнес-структур о влиянии туберкулеза на бизнес по факту распространенности. - По данному индикатору за 2017 год наша страна заняла 60 место из 138 стран. Это неплохой показатель, но он может быть лучше. Ситуация по туберкулезу в последние годы стабилизируется не только в нашей области но и по республике в целом. За последние 10 лет заболевание туберкулезом снизилось до 2,4 раза, а смертность в шесть раз. По итогам прошлого года в нашей области снизились показатели общей заболеваемости среди детей  и подростков, - сообщила Татьяна НОВОКРЕНЩЕНОВА. Также заместитель директора по эпидемиологической работе тубдиспансера пояснила, что на сегодняшний день внедрены ускоренные методы диагностики заболеваемости туберкулеза. - С помощью экспресс-диагностики возможно установить диагноз и определить лекарственную устойчивость в течение двух часов, хотя раньше у нас на это уходило до нескольких месяцев. Эта доступность экспресс-метода осуществляться на уровне всей области, - отметила Татьяна НОВОКРЕНЩЕНОВА. Кроме того, со слов Татьяны НОВОКРЕНЩЕНОВОЙ, лечение от туберкулеза на сегодняшний день проводится бесплатно и обеспеченность лекарственными препаратами составляет 100%. Заместитель главного врача Областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом Алмагуль МАНТАКОВА рассказала, что  по показаниям влияния ВИЧ на бизнес наша республика с 81 места опустились на 100 место. - Данный показатель очень важный, от него зависит насколько руководители бизнес-структур и бизнес-предприятий имеют адекватные знания по ВИЧ-инфекции. Сейчас Казахстан находится в числе стран с низкой распространенностью ВИЧ-инфекции. У нас распространенность составляет всего 0,2 % при среднемировом показателе 1,6%. За последние 10 лет уменьшилась смертность от СПИДа в 2,6 раза. Также в 4 раза уменьшилась передача вирусов иммуннодифицита человека от мамы к ребенку. Мы знаем, что государство лечит бесплатно ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом . У них снижается вирусная доза заражения, после чего он является не опасным для окружающих, - пояснила Алмагуль МАНТАКОВА. Фото автора
туберкулез СПИД ВИЧ смертность заболеваемость

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article