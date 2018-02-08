В ЗКО снизился показатель смертности до приезда скорой помощи

Самый высокий уровень смертности - 0,8 промилле - до приезда скорой помощи был зарегистрирован в прошлом году за период 2016 года в ЗКО, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам руководителя управления здравоохранения ЗКО Каната ТОСЕКБАЕВА, к сожалению, в прошлом году у нас был зарегистрирован самый высокий уровень летальности за 2016 год - 0,8 промилле - до приезда скорой помощи. Каната ТОСЕКБАЕВА отметил, что на сегодняшний день эта цифра сместилась до 0,6 промилле, и наша область укладывается в общереспубликанские показатели, благодаря цифрови