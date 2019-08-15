Иллюстративное фото из архива "МГ" 15 августа прошел круглый стол, на котором обсуждались проблемы суицида, наркомании и ВИЧ-инфекции. – ОО "Центр семьи Ак отау" проводит круглый стол, темой которого является профилактика суицида, наркомании и ВИЧ-инфекции среди молодежи. Это проект управления здравоохранения ЗКО, и мы собрали сегодня специалистов, которые работают в этом направлении. Цель нашего круглого стола - проинформировать население и внести свою лепту, чтобы исключить из нашего общества эту беду. Проблема суицида и наркомании всегда была актуальной. Само слово "суицид" является очень страшным словом, и человек, который хочет лишить себя жизни, всегда находится в критическом состоянии. Причины разные, но итог почти всегда один. Помочь ему могут окружающие его близкие и друзья, которые вовремя могут забить тревогу. За годы независимости в Казахстане произошло 106 тысяч самоубийств - это огромная цифра. Нам нужно решать эту проблему, - рассказала председатель ОО "Центр семьи Ак отау" Алтынай Искалиева. Стоит отметить, что за шесть месяцев 2019 года ВИЧ-инфекция была выявлена у 22 жителей области, 18 из которых заразились половым путем. – В области с 1996 года зарегистрировано более 700 случаев заражения ВИЧ-инфекцией. За шесть месяцев этого года инфекция была выявлена у 22 человек, среди которых 14 мужчин и восемь женщин. Мужчины чаще заражаются этой болезнью. В последние годы преобладает тенденция заражения через половые связи, - рассказала заместитель директора областного центра по профилактике СПИДа Алмагуль Мантакова. Выяснилось, что в области отмечено снижение количества суицида среди несовершеннолетних. В 2019 году не было зарегистрировано ни одного такого случая. – Отделением ювенальной полиции проводится работа по профилактике суицида среди несовершеннолетних. В этом году мы добились снижения количества самоубийств. Если в прошлом году в области был зарегистрирован один факт завершенного суицида среди несовершеннолетних, то в этом году таких случаев не было. В 2019 году зарегистрированы два факта попытки суицида, и в данном направлении наши инспекторы тесно работают с органами здравоохранения, отделом образования, психологами, социальными педагогами. В учебных заведениях мы проводим тематические встречи, круглы столы. По профилактике наркомании также проводится определенная работа, еженедельно проводятся рейдовые мероприятия. На учете в ювенальной полиции состоят три несовершеннолетних, которые употребляют психотропные сильнодействующие вещества, - заявила старший инспектор отделения ювенальной полиции Мадина Куспанова. Между тем, в 2017 году в области 10 человек добровольно лишили себя жизни, в 2018 году эта цифра сократилась до четырех.