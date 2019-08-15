Иллюстративное фото из архива "МГ" День знаний, 1 сентября, в этом году приходится на воскресенье. По словам блогера Малика Жумагалиева, 1 сентября не является праздничным днем и в соседней России официально школьные линейки были перенесены на 2 сентября. – 1 сентября - начало нового учебного года в Казахстане, и этот день пришёлся аккурат на выходной день. Однако Министерством образования и науки РК было решено школьные линейки в стране провести в выходной день - воскресенье. Видимо, люди в сфере образования новые, а подходы остались прежними... Поражает однобокое и одностороннее решение этого вопроса. Хотелось бы напомнить принимавшим решение, что 1 сентября в стране не является праздничным днём, а всего лишь Днём знаний, который был утверждён ещё в далёком советском 1984 году. К примеру, в соседней стране, а именно в Москве и в Санкт-Петербурге школьные линейки уже перенесли на 2-ое число. В любом случае, в России учебный процесс точно начнется не раньше 2-го сентября, но никак не 1 сентября. При этом, скорее всего, была учтена практика того, что 1-2 сентября традиционные занятия в школах обычно не проводятся, - пишет Малик Жумагалиев. Кроме этого, блогер отметил, что в Казахстане воскресенье является официальным выходным днем для всех, в том числе для учителей, детей и их родителей. Малик Жумагалиев задается вопросом, вышел ли приказ об оплате за работу в выходной день директорам, учителям и школьному персоналу. – Все прекрасно понимают, что с 30 августа по 1 сентября - это три выходных дня, родители с детьми стараются выехать на природу, кто-то только возвращается из поездок, дети наслаждаются последними днями летних каникул... Считаю, что вопрос о проведении школьных линеек в выходной день должен находиться в ведении Попечительских советов и администраций школ - в противном случае, для чего создание первых инициировал сам же МОН РК?! Кстати, возникает вопрос: Министерство образования и науки РК уже выпустило приказ об оплате за работу в выходной день директорам, учителям и школьному персоналу, согласно ст.109 "Оплата в работы в праздничные и выходные дни", согласно Трудовому Кодексу РК №414-V ЗРК от 23.11.2015г.? Получило ли оно письменное согласие от каждого из сотрудников школ по всей стране, согласно ст.86 Трудового кодекса "Исключительные случаи привлечения к работе в выходные и праздничные дни без согласия работника"? В связи с вышеизложенным, считаю, что проведение школьных линеек в выходные дни - министерство может только рекомендовать, а вот решение должна принимать администрация школы во главе Попечительского совета, так как это официально выходной день. Впереди у детей целый учебный год, интенсивность обучения очень большая, сложные предметы, очень много новой информации, как и обновлённая программа - всё-таки перегруз идет на детей, хотим мы этого или нет. Но отнимать выходной день у граждан страны - это всё-таки, извините на мой взгляд, выглядит не очень этичным, - заключил блогер.