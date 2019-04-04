Всего охотники за сайгаками нанесли ущерб государству на 1,1 млрд тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Всего за 2017 и 2018 годы по статье 337 УК РК "Незаконная охота" было начато 25 досудебных расследований, а судами области осуждены 42 человека, семь из которых были приговорены к лишению свободы.
– За незаконную охоту и незаконное обращение с дериватами сайгака судами области за два года осуждены 88 человек, из них к лишению свободы – 7 человек, к ограничению свободы – 79 человек, два человека должны будут выплатить штрафы. У браконьеров изъято и уничтожено 616 туш и 955 рогов сайгаков, 25 ружей, 1 205 патронов, 18 ножей и 19 пил. Конфисковано в доход государства 14 автотранспортных средств, три снегохода и квадроцикл. Сумма причиненного ущерба государству составила 1,1 млрд тенге, мерами прокурорского надзора взыскано 12 млн тенге. По актам надзора судебными исполнителями наложен арест на 15 объектов недвижимости, 13 транспортных средств виновных, а также принимаются меры по принудительному взысканию ущерба, - сообщил представитель областной прокуратуры Бауыржан Ахметжан.
По словам прокурора, браконьеры чаще всего охотятся на территории Бокейординского, Жангалинского, Жанибекского и Казталовского районов.
– Так, приговором суда за незаконную охоту на сайгу к различным срокам лишения свободы осуждены члены ОПГ,
в составе которой был сотрудник "Охотзоопром" Нургазы Садыков. Он пользуясь своим служебным положением предоставлял своим сообщникам точные координаты местонахождения сайгаков, а также маршрут проверяющих инспекторов. Браконьеры за год истребили 492 особи сайгаков, нанесен ущерб государству в сумме 745 млн тенге. Сотрудники прокуратуры области совместно с уполномоченными органами продолжат работу по профилактике и борьбе с браконьерством, а также предупреждают об уголовной ответственности за незаконные охоту на сайгаков и обращение с их дериватами в виде лишения свободы сроком до семи лет, - сообщил Бауыржан Ахметжан.
Стоит отметить, что по последним подсчетам на территории ЗКО обитают около 135 тысяч сайгаков. По словам заместитель руководителя областной терринспекции Закария Туралиева, стоимость одной взрослой особи сайгака составляет 3,7 млн тенге.
– Стоимость одного деревата взрослой особи сайгака составляет порядка 1 млн тенге. Хочется отметить, что в 2019 году на территории ЗКО не было зарегистрировано случаев незаконной охоты на этих животных, - заявил Закария Туралиев.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.