Иллюстративное фото из архива "МГ" Чеэсник отметил, что в регионе запланирован капитальный ремонт защитных дамб в рамках республиканской «дорожной карты» по предупреждению и устранению паводковых угроз до 2020 года. Согласно дорожной карте в регионе предусмотрено проведение трех мероприятий: капремонт защитных дамб вдоль Урала и Каспийского моря – как вокруг самого города Атырау, так и прилегающих к нему пригородных села. - Общая протяженность дамб составляет 50,39 км, планируемая общая стоимость работ – 500 млн. тенге. В настоящее время проектно-сметная документация находится на стадии разработки. Завершение ремонтных работ запланировано в 2020 году, - отметил спикер. Также в планах берегоукрепительные работы реки Урал протяженностью 3,2 км около села Алга в Махамбетском районе: работы планируется завершить в этом году. А еще грядет строительство и реконструкция 66,9 км дамб для защиты от подтопления паводковыми водами населенных пунктов Курмангазинского района; завершение работ запланировано в этом году. - В случае возникновения какой-либо чрезвычайной ситуации именно в весенний период, на ее ликвидацию и предупреждение в акиматах всех уровней предусмотрены средства в сумме более 1 млрд. 735 млн. тенге, - добавил чеэсник. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.