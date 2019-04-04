Аким ЗКО Алтай Кульгинов поблагодарил работников ТОО "Жайык Таза Кала" за работу в паводковый период и вручил благодарственные письма. По словам главы региона, в этом году была проведена огромная работа. - Все коммунальные предприятия города кропотливо трудились днем и ночью, несмотря на холод и неблагоприятные погодные условия. Это работники ТОО "Жайк Таза Кала", ТОО"Орал Таза Сервис", АО "Жайыктеплоэнерго", ТОО "Батыс су арнасы", а им в свою очередь помогали строительные и дорожные предприятия. Эта зима выдалась очень снежная, выпало рекордное количество снега. Наши специалисты "Казгидромет" отмечают, что такого снегопада не было уже тридцать лет. Да, нас критиковали, на это нужно обращать внимание, делать выводы, но огорчаться не стоит, потому что работу делают люди труда. Я выражаю благодарность от имени своих коллег и от себя лично. Хочу пожелать вам здоровья, благополучия в ваших семьях. Мы ценим ваш труд, - сказал Алтай Кульгинов. - Если в прошлом году было вывезено свыше 200 тысяч кубометров снега, то в этом году свыше 1,5 миллиона кубов снега. Если в прошлом году мы заполнили два полигона, то в этом 7. Это говорит об огромном объеме работы, которую проделали вы, работая в три смены. По словам директора ТОО "Жайык Таза Кала" Куат Ерсайын, с улиц города откачено 53 тысячи кубометров воды. - В этом году не было ни одного подтопления. С весенне-паводковым периодом мы справились. Сейчас на предприятии трудятся 750 человек, работает 300 единиц техники. В данное время се силы направлены на уборку города от мусора, мойки улиц, - отметил Куат Ерсайын. Стоит отметить, что на противопаводковые мероприятия было привлечено более 1000 человек и 350 единиц техники.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.