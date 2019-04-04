Фото предоставлено Ботагоз Имашевой По словам супруги погибшего Ботагоз Имашевой, в день аварии её муж Руслан Нуримов, мать, свекровь, 12-летний сын и друг семьи выехали из Уральска в поселок Жаксыбай Жанибекского района. – Вообще мы живем в городе Актобе. Супруг взял отпуск и решил съездить в свой родной поселок, чтобы сделать дома ремонт. Они выехали из города, муж был за рулем. На трассе они остановились, чтобы купить арбуз. Руслан вышел из машины, перешел дорогу, о чем-то поговорил с продавцом, вернулся и когда собирался сесть в авто, его сбила "Газель", которая выехала на встречную полосу. Сначала свидетели подтвердили, что водитель "Газели" нарушил правила дорожного движения. Следствие велось, дело завели. Однако потом по непонятным причинам свидетели отказались от своих показаний, и уголовное дело было закрыто. В полиции мне не сказали, по какой причине они отправили дело в архив, - рассказала Ботагоз Имашева. По словам женщины, с помощью адвоката ей удалось добиться возобновления дела. Однако позже оно снова оказалось в архиве. – Я не понимаю, почему они отказываются расследовать это дело. Мой старший сын видел момент ДТП, у него осталась психологическая травма. Тогда я сама не смогла с ними поехать, так как осталась дома с тремя детьми. Четверо детей остались без отца, младшему всего восемь месяцев. Мы лишились единственного кормильца. Я лишь хочу, чтобы виновник понес наказание, - заявила женщина. В департаменте полиции сообщили, что по факту аварии управлением дознания департамента полиции проводилось досудебное расследование по статье 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортные средства". – Водитель автомашины "Газель" допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть. От полученных травм мужчина скончался в Акжайыкской ЦРБ. Расследование длилось два месяца. Автомашина "Газель" зарегистрирована в городе Атырау. По итогам проведенной экспертизы ножной тормоз и рулевое управление автомобиля находились в исправном состоянии. По заключению медицинского освидетельствования водитель был трезв. По результатам расследования водитель автомашины "Газель" Жумабай Жардемов не располагал технической возможностью предотвратить наезд на пешехода и уголовное дело было прекращено , - сообщили в пресс-службе департамента полиции. Выяснилось, что 6 февраля этого года суд Акжайыкского района постановил возобновить уголовное дело и провести дополнительное расследование. – Указания суда Акжайыкского района были выполнены в полном объеме, однако в связи с тем, что вина водителя не была доказана, 22 марта уголовное дело было вновь прекращено за отсутствием состава преступления, - пояснили в полиции. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.