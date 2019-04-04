Фото предоставлено Бахтияром Жаксымбетовым Семь студентов музыкального колледжа имени Курмангазы с 29 по 31 марта участвовали в международном конкурсе-фестивале "Увеличительное стекло", который проходил в Москве. В конкурсе принимали участие представители из России, Беларуси, Украины, Казахстана, Кыргызстана, Латвии и Литвы. По словам руководителя группы Бахтияра Жаксымбетова, студенты участвовали в категории декоративно-прикладное искусство и дизайн. – О конкурсе мы узнали случайно от своих знакомых. Недолгая думая, решили тоже подать заявку на участие. Дистанционно отправили заявку, нам её одобрили и пригласили в Москву. Для участия отобрали студентов из разных курсов. Кроме меня руководителями назначили еще двоих преподавателей колледжа. Это Хайдар Шаблиев и Ашим Таскалиев. 29 марта мы уже были в России. По нашей категории из Казахстана участвовала только наша команда. На выставку мы отвезли свои картины, - рассказал Бахтияр Жаксымбетов. По словам руководителя группы, жюри конкурса очень высоко оценило работы наших студентов. – Наши картины очень понравились членам жюри. Они их очень долго рассматривали, спрашивали студентов о технике рисования, интересовались, сколько времени было потрачено на ту или иную картину, какие краски они использовали. Конкуренция была очень сильная. Из одной только России там участвовали 15 команд, среди которых были учащиеся московских художественных школ. Но несмотря на это, наши ребята завоевали первое место и стали лауреатами конкурса. Нашим студентам все понравилось, и у них остались незабываемые впечатления от конкурса, так как для них это был первый международный конкурс, в котором они участвовали и одержали победу, - рассказал Бахтияр Жаксымбетов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.