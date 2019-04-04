По словам заместителя руководителя управления сельского хозяйства Дениса Умашева, в этом году общая площадь сельскохозяйственных культур составила 542,3 тысячи гектаров. - Это больше уровня прошлого года на 25 тысяч га. Увеличиваются площади масличных, картофеля и овощебахчевых культур, так как они пользуются спросом и являются высокорентабельными на рынке, - пояснил Денис Умашев. - Площадь зерновых культур должна составить в этом году 265 тысяч гектаров, из них 76,6 тысячи га озимых зерновых культур засеяны осенью прошлого года. Соответственно, сев яровых зерновых культур планируется провести на площади 188,4 тысячи гектаров. Между тем, в этом году посевная площадь кормовых культур составит 202,5 тысячи гектаров. Денис Умашев отметил, что по данным гидрометслужбы уровень фактических осенне-зимних запасов влаги в верхнем слое почвы больше, чем в прошлом году. - К началу весенних полевых работ на территории области прогнозируются удовлетворительные условия увлажнения в метровом слое почвы, - отметил Денис Умашев. - Что касается техники, то в весенне-полевых работах будут задействованы 4215 тракторов, 3032 сеялок, 830 культиваторов и 47 высокопроизводительных посевных комплексов. На сегодняшний день подготовлено к работе 97% тракторного парка, 96% сеялок, 97% культиваторов. Ремонтные работы сельскохозяйственной техники будут завершены в ближайшее время. Также для проведения весенне-полевых работ выделено 12 тысяч тонн дизельного топлива. Оператором по поставке дизельного топлива определен ТОО «Батыс Арна». Его отпускная цена составит 165 тенге за литр. Стоит отметить, что для финансирования весенне-полевых работ по программе «Кендала» предусмотрены 291,5 миллиона тенге по ставке 7%, которые выданы через районные кредитные товарищества филиала по ЗКО АО «Аграрная кредитная корпорация». Кроме этого, по программе «Агробизнес» предусмотрено 559 миллионов тенге по ставке 16% . Как рассказал заместитель директора "Казагрофинанс" Амангельды Иманов, ими профинансировано более 80 единиц техники на сумму 1 млрд 50 миллионов тенге. - Финансирование также продолжается. Помимо предоставляемой в лизинг техники, также осуществляем займы на пополнение оборотных средств для проведения весенних полевых работ. В настоящее время нами профинансировано порядка 78 миллионов заявок, - пояснил Амангельды Иманов. Директор филиала по ЗКО АО "Аграрная кредитная корпорация" Ерлан Нысангалиев рассказал, что в финансировании полевых работ участвует 4 товарищества, которые расположены в районе Байтерек, Бурлинском Таскалинском и Теректинском районах. - На сегодня поступили заявки от сельхозформирований о проведении весеннее-полевых работ на сумму 876 миллионов тенге. Прием заявок продолжается. Поступившие заявки уже профинансированы на сумму 400 миллионов тенге, - пояснил Ерлан Нысангалиев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.