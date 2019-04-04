По словам главного специалиста управления физической культуры и спорта ЗКО Азильхана Сагатова, соревнования организованы управлением физической культуры и спорта ЗКО. - Соревнования начались с первого марта. Это комплекс соревнований, состоящий из восьми видов спорта. В них входят лыжные гонки, тогыз кумалак, волейбол, настольный теннис, казакша курес, асык ату, футзал и баскетбол. Соревнования проходят каждый четверг. В них участвуют четыре высших учебных заведений нашей области: ЗКАТУ имени Жангир хана, Западно-Казахстанский государственный университет имени М. Утемисова, КАЗИИТУ, ЗКИТУ. В прошлом году соревнования прошли по шести видам спорта, в них приняли участие 400 человек. В этом году мы выбрали наиболее востребованные виды спорта, где участие приняли 500 человек, - пояснил Азильхан Сагатов. Между тем, по итогам соревнований высшие учебные заведения отправят победителей команд на республиканскую универсиаду, которая будет проходить в этом году в Актобе. Стоит отметить, что сегодня в волейболе приняли участие 4 команды по 12 человек. Победители будут награждены дипломами, медалями и кубками.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.