Умер режиссер Георгий Данелия, передает Tengrinews.kz.
Фото с сайта kp.ru
Режиссер скончался в возрасте 88 лет после длительной болезни. Георгия Данелию госпитализировали из-за воспаления легких в феврале. Он попал в реанимацию, врачи ввели его в искусственную кому, чтобы стабилизировать дыхание.
Георгий Данелия родился в Тифлисе 25 августа 1930 года, но уже через год его семья переехала в Москву. В 50-х годах он окончил Московский архитектурный институт и работал архитектором в Институте проектирования городов.
В 1959 году Данелия окончил Высшие режиссерские курсы при "Мосфильме" в мастерской Михаила Калатозова, после которых начал работать в киностудии режиссером-постановщиком.
В 1960 году вышла его дебютная картина "Сережа" по одноименной повести Веры Пановой. Фильму присудили Гран-при на Международном кинофестивале в Карловых Варах. Большую популярность режиссеру принесли фильмы "Афоня", "Мимино", "Осенний марафон", "Кин-дза-дза!". Снимался в эпизодах своих фильмов. Автор или соавтор сценариев большинства своих фильмов, а также соавтор сценариев картин, снятых другими режиссерами.
Георгий Данелия - член Союза кинематографистов СССР, почетный член Российской академии художеств, академик Национальной академии кинематографических искусств и наук России, академик Российской академии кинематографических искусств "Ника". С 2003 года - президент "Фонда Георгия Данелия сохранения традиций и развития нового кино". Увлекается живописью, графикой, музыкой, собрал коллекцию барабанов.
