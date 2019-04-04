Умер режиссер Георгий Данелия, передает Tengrinews.kz.

Фото с сайта kp.ru Фото с сайта kp.ru

Режиссер скончался в возрасте 88 лет после длительной болезни. Георгия Данелию госпитализировали из-за воспаления легких в феврале. Он попал в реанимацию, врачи ввели его в искусственную кому, чтобы стабилизировать дыхание.

Георгий Данелия родился в Тифлисе 25 августа 1930 года, но уже через год его семья переехала в Москву. В 50-х годах он окончил Московский архитектурный институт и работал архитектором в Институте проектирования городов.