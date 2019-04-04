Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщил директор департамента государственных услуг АДГСПК Ильдар Уйсумбаев, на основании негативных публикаций и комментариев граждан в социальных сетях Facebook, Youtube, Instagram проведен мониторинг методом «тайного покупателя». – В результате оперативных мероприятий департамента национального бюро по противодействию коррупции по ЗКО установлены посредники, оказывающие содействие в получении медицинской справки формы № 086/у в поликлинике № 3 города Уральск. Хочется отметить, что гражданин, получающий справку за 3500-4000 тенге фактически не проходит никакого обследования. Данный факт был выявлен в социальной сети «Instagram», - сообщил Ильдар Уйсумбаев. Выяснилось, что житель города Толеугалиев, имея медицинское образование и работая фельдшером в колледже, изготавливал поддельные медицинские справки. – Толеугалиев с целью улучшения своего материального положения, имея доступ к медицинским документам работников и студентов, решил изготавливать поддельные справки формы № 086/у, № 063 и справки о временной нетрудоспособности, которые затем обманным путем реализовывал как настоящие,– сообщили в агентстве. Стоит отметить, что Толеугалиев изготовил 12 поддельных штампов и печатей городской поликлиники №3, а также личные печати врачей указанного медицинского учреждения в городе Самара Российской Федерации. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.