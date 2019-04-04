Иллюстративное фото из архива "МГ" - Хочу поделиться с вами хорошей новостью. Если среди вас есть безработные многодетные мамы, то вы получите от государства 500 тысяч тенге. Побыстрее сдайте нужные документы и получите свои деньги. Для беременных женщин также предусмотрены выплаты в размере 480 тысяч тенге. Вам нужно обратиться в ЦОН. А тем, кто хочет заняться бизнесом, государство также выдает выплату 1 млн тенге. Эти деньги возвращать не нужно. Также выдают кредиты на ведение бизнеса от 600 тысяч тенге до 6 млн тенге под 6%. Государство проводит бесплатное обучение безработных граждан и выплачивает им стипендию. Прошу разослать эту информацию по всем группам, ведь многие не знают об этих выплатах. Забирайте свои деньги, которые государство дает, - говорится в сообщении. В отделе занятости и социальных программ пояснили, что официальной бумаге о данных выплатах к ним не поступало. - В настоящее время началось принятие документов только на оформление адресной социальной помощи, - добавила и.о. руководителя занятости и социальных программ города Уральск Кырмызы Айткалиева. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.