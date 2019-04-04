Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

По данным РГП "Казгидромет", 5 апреля в Уральске ожидается переменная облачность. Днем синоптики прогнозируют 12 градусов тепла, ночью -2. В Атырау погода без осадков. Днем столбики термометров покажут 14 градусов выше нуля, ночью +5. Переменная облачность и 11 градусов выше нуля днем ожидается в Актобе, ночью +3. В Актау днем +13, ночью +9.