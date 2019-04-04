Ежедневно массируйте их и худейте интенсивнее. Три основы, которые помогут вам похудеть, широко известны – физическая нагрузка, не калорийное питание и достаточное количество употребляемой жидкости. Но все равно долго… Хочется, чтоб быстрее. Как же быть? В этом поможет ежедневный массаж 5 волшебных точек. Все дело в том, что на нашем теле расположено множество активных точек, стимуляция которых усиливает работу определенных внутренних органов и систем. Эти точки отвечают за обмен веществ и снижение аппетита. Результат впечатляет - поверьте! Цюй-чи – стимулирует тонкий кишечник. Находится на сгибе логтя. Согните руку в локте, поверните его, и возле основания локтевого сгиба массируйте точку. Хэ-гу – стимулирует толстый кишечник. Расположена на внешней стороне ладони в углублении между указательным и большим пальцами. Лао-гун – регулятор дыхательной системы. Массаж этого места избавит от одышки при выполнении физической нагрузки. Находится точка в центре ладони. Разминайте ее как можно чаще. Цзу-сань-ли – точка долголетия. Уникальная активная точка на ногах. Ученые подтвердили: длительно воздействуя на расположенную в углублении под коленом точку, позволит потерять дополнительные 500 г веса в неделю. Дуй-дуань –подавляет аппетит. Как только захотите скушать лишнего или запрещенного, сразу находите ямку между носом и верхней губой, и массируйте. Не забывайте стимулировать эти точки каждый день. Результат увидите сами.  