Почти 50 процентов детей школьного возраста в стране ежедневно потребляют сладкие газированные напитки, передает bnews.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" Такие данные привела на брифинге Службы центральных коммуникаций заместитель директора департамента политики общественного здравоохранения Министерства здравоохранения РК Зауре Ахметова. – Поведенческие факторы риска, в особенности, нездоровое питание распространено среди детей. В целом, в стране потребление детьми продукции фаст-фудов в стране очень высокое — 84%, только около 16% детей не употребляют фаст-фуд. 49,7 % детей школьного возраста ежедневно потребляют сладкие газированные напитки. Почти 20% детей в Казахстане в возрасте от 6 до 9 лет, страдают избыточной массой тела, либо ожирением, — отметила Зауре Ахметова. По словам Зауре Ахметовой, в этой связи, важное значение предаётся вопросам формирования у детей навыков здорового питания. – В целях охраны здоровья детей, с 2018 года в школах страны внедряются стандарты по здоровому питанию. В школах запрещена реализация сладких и газированных напитков. Учитывая, что у ребёнка, основанные привычки, ценности формируются в семье, в МЗ РК в текущем году пересмотрены подходы к проведению информационно-разъяснительной работы с населением по вопросам формирования ЗОЖ. С текущего года особое внимание будет уделяться информированию и повышению уровня осведомленности именно родителей, — сообщила Зауре Ахметова. По словам эксперта, данная работа будет реализована в рамках 29 Национальных программ по профилактике заболеваний и продвижению ЗОЖ.