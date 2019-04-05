Иллюстративное фото из архива "МГ" Такие данные привела на брифинге Службы центральных коммуникаций заместитель директора департамента политики общественного здравоохранения Министерства здравоохранения РК Зауре Ахметова. – Поведенческие факторы риска, в особенности, нездоровое питание распространено среди детей. В целом, в стране потребление детьми продукции фаст-фудов в стране очень высокое — 84%, только около 16% детей не употребляют фаст-фуд. 49,7 % детей школьного возраста ежедневно потребляют сладкие газированные напитки. Почти 20% детей в Казахстане в возрасте от 6 до 9 лет, страдают избыточной массой тела, либо ожирением, — отметила Зауре Ахметова. По словам Зауре Ахметовой, в этой связи, важное значение предаётся вопросам формирования у детей навыков здорового питания. – В целях охраны здоровья детей, с 2018 года в школах страны внедряются стандарты по здоровому питанию. В школах запрещена реализация сладких и газированных напитков. Учитывая, что у ребёнка, основанные привычки, ценности формируются в семье, в МЗ РК в текущем году пересмотрены подходы к проведению информационно-разъяснительной работы с населением по вопросам формирования ЗОЖ. С текущего года особое внимание будет уделяться информированию и повышению уровня осведомленности именно родителей, — сообщила Зауре Ахметова. По словам эксперта, данная работа будет реализована в рамках 29 Национальных программ по профилактике заболеваний и продвижению ЗОЖ. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.