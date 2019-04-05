Стадия Предцеллюлит

Стадия Начальная

Стадия Активная

Стадия Запущенная

Некрасивые бугорки и ямки на коже возникают от застоя жидкости в жировых тканях. В результате этого появляется отек, который сдавливает соседние участки ткани, образуя комки жира, которые препятствуют правильному кровотоку и циркуляции лимфы. А это уже не только косметическая проблема!Кожа еще кажется подтянутой, ровной, но на ней стали легко проявляться синяки, заметна небольшая отечность тканей. Происходит увеличение капилляров и микроскопические кровоизлияния.обратите внимание на свой рацион – постарайтесь перейти на правильное питание, не допускайте жажды, начните посещать бассейн и больше ходить пешком.«Апельсиновая корка» уже сформировалась, но разглядеть ее можно при захвате складки на проблемной зоне. Кожа становится более бледной – это следствие того, что в пораженных участках нарушена микроциркуляция крови. Чтобы проблема не ухудшилась, нужно срочно заниматься собой.ешьте как можно меньше мучного, копченого, сладкого, откажитесь от газировки, займитесь спортом, практикуйте контрастный душ, посещайте баню – все это повысит тонус кожи.Целлюлит виден, без сжатий. Кожа вялая, не эластичная. Лимфоотток нарушен, надавливание может быть болезненным.Нарушение кровообращения является одной из явных причин целлюлита, пройдите курс мануального массажа – он вернет коже упругость. Можно также попробовать гидромассаж.Рыхлая, покрытая узлами целлюлитная кожа, недополучает кислорода, обмен веществ в ней нарушен, поэтому в ней образуются грубые области.Поможет только комплексный уход, объединяющий все, что описано ранее. Из процедур, которые можно делать дома, наиболее действенный – медовый массаж. Понадобиться 2 ч.л. натурального меда и 5 капель любого эфирного масла. Нанесите смесь на ладони и прохлопывайте ими проблемные зоны. Скоро ладони начнут прилипать к коже, а мед в нее впитываться. В течение 10 минут вам нужно плотно прижимать их к коже и резко отрывать. Это больно, но эффективно. После обязателен контрастный душ и нанесение увлажняющего крема. Берегите себя и своих близких! Читайте советы по здоровью и уходу за собой в наших рубриках ежедневно